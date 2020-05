Majówka w domach. Hotelarze i właściciele agroturystyk liczą straty. W dziesiątkach tysięcy złotych

- Majówka 2020 stracona - zapowiadali już od tygodni hotelarze, właściciele gospodarstw agroturystycznych i pensjonatów. Straty za ten okres każdy z osobna liczy w dziesiątkach tysięcy złotych. - To koszty nie do odrobienia - mówi nam współwłaścicielka agroturystyki w Bieszczadach. A hotelarz z Zakopanego dodaje: mimo otwarcia tuż po majówce hotele i pensjonaty wciąż będą odnotowywać straty.

- Niestety, na majówkę nie przyjmujemy - wzdycha pracownik agroturystyki w małej miejscowości na Mazurach. Takich telefonów właściciele pensjonatów i gospodarstw agroturystycznych odbierali przed majówką po kilka dziennie. Turyści szukali szczęścia, w dużej mierze bezskutecznie. W związku z koronawirusem hotele, pensjonaty i agroturystyki jeszcze przez okres majówki są zamknięte.

Branża hotelarska dotkliwie ucierpiała z powodu koronawirusa. W marcu w liście do premiera hotelarze informowali, że straty polskiej branży hotelarskiej wynoszą już pół miliarda złotych i każdego miesiąca dochodzi do tego kolejne pół miliarda. Stan strat na koniec kwietnia może w związku z tym wynosić nawet miliard złotych.

Odmrażanie gospodarki po majówce. Turyści liczyli, że ktoś ich przyjmie

Rozmawiamy z jedną z kobiet prowadzących agroturystykę w Bieszczadach, ośrodek o nazwie "Uroczysko". - Rezerwacje na majówkę przyjmowaliśmy z dużym wyprzedzeniem i mieliśmy już zapełniony grafik. Oczywiście z powodu zakazu byliśmy zmuszeni wszystkie pobyty odwołać - tłumaczy.

I dodaje: - Mimo zakazu wynajmu było sporo zapytań. Ludzie pytali o spontaniczny pobyt, chociażby na sam weekend 1-3 maja. Mieli nadzieję, że ktoś ich jednak przyjmie, tym bardziej że nie ma już zamkniętych szlaków i lasów. W naszym przypadku domki są w dużych odstępach od siebie, na ogromnym terenie, z dala od zabudowań i drogi. Wielu uważa, że w takim razie u nas byłoby bezpieczniej, a i mają nadzieję, że zaryzykujemy wynajmując im domek. Nie ma mowy o takim ryzyku. Tym bardziej, że na pewno ośrodki będą w tym czasie kontrolowane. Odmawiam wszystkim. Zakaz to zakaz. Pogodziłam się z tym, że ten okres trzeba po prostu jakoś przetrwać.

Nieco inaczej było w większych miejscowościach. Jak mówi nam hotelarz Piotr Zygarski, dyrektor Hotelu PRL Zakopane oraz Ostoya Roztocze w Kawęczynku koło Szczebrzeszyna, "nikt nie dzwonił, nie planował majówki w większym turystycznym mieście". - W tym roku majówka jest stracona, ale to w obecnej sytuacji zrozumiałe - dodał.

Straty w dziesiątkach tysięcy za majówkę. Miesięcznie - setki tysięcy

- Straty są ogromne - mówi nam jedna z właścicielek "Uroczyska". - Za samą majówkę w naszym przypadku można liczyć ok. 2 tys. zł za domek za pobyt na minimum 5 dni, a więc strata na cały ośrodek to około 20 tys. zł, bo mamy dziesięć domków. Nie da się tego już w żaden sposób nadrobić - dodaje.

- My liczymy straty w setkach tysięcy - wyznaje hotelarz. - To jest około 250 tys. zł miesięcznie straty. I to są tylko koszty stałe, bez zysku. Nie mamy pomocy żadnej od rządu. Do tej pory dostaliśmy 5 tysięcy złotych - mówi.

Wyjaśnia, że w Zakopanem są trzy sezony - sezon zimowy, letni i majówka. - Wiosna w hotelarstwie jest zawsze słaba. Majówka jest takim pierwszym zastrzykiem, który stanowi mniej więcej 30 proc. miesięcznego dochodu. W związku z tym, jeśli chodzi o maj, jest on zawsze najbardziej dochodowy w tym okresie wiosennym - mówi Zygarski.

Odmrażanie gospodarki i otwarcie hoteli po 4 maja

Hotele, pensjonaty i agroturystyki otworzą się 4 maja. To drugi etap odmrażania gospodarki. - I katastrofa - mówi w rozmowie z Wirtualną Polską Piotr Zygarski. - Przy otwarciu hoteli przed 1 lipca poza wiatrem, który będzie w nich hulał, nie będzie tam nikogo. Ludzie będą bali się przyjeżdżać. Poza tym nikt przy zdrowych zmysłach nie przyjedzie do hotelu, w którym zamknięta jest restauracja. I do miasta, w którym te restauracja nie są otwarte. Gdzie ci ludzie mają się żywić? - pyta Zygarski.

Wylicza, że w związku z tym do tych 250 tys. zł strat dojdą jeszcze koszty, które obecnie są tymi uśpionymi. - Za prąd, który będzie się świecił w całym budynku, za ewentualne ogrzewanie, sprzątanie. Kompletnie pusty hotel, ale chodzący hotel, to około 300 tys. zł miesięcznie straty. Czyli jest to dodatkowe 50 tys. zł. Na to naraża nas rząd - mówi nam hotelarz.

- Znajomi i stali bywalcy zapowiadają, że na przełomie lipca i sierpnia przyjadą do naszego hotelu. Chcą nam też pomóc. Czekamy na to w pełnej gotowości - dodaje Zygarski. - Wtedy odbijemy się od dna.

- Wakacje mamy już od dawna zarezerwowane, ponieważ grafik na ten okres zapełnia się głównie przed świętami Bożego Narodzenia i podczas ferii zimowych. Ze wszystkimi klientami jestem w kontakcie. Nikt nie chce rezygnować teraz z pobytu wakacyjnego - mówi współwłaścicielka agroturystyki w Bieszczadach.

Szykują się na otwarcie

Jej zdaniem ostatni okres, kiedy agroturystyka była zamknięta, nie był czasem straconym. - Wykorzystujemy go udoskonalając ofertę, remontując domki i całą infrastrukturę otoczenia ośrodka. Wdrażamy nowe pomysły, żeby pozytywnie zaskoczyć naszych stałych gości i wystartować pełną parą - dodaje.

Piotr Zygarski zdradza, że już przygotowuje hotel na czas otwarcia. - Wprowadzamy wszelkie środki zabezpieczające - bramki w wejściu, które będą mierzyły temperaturę, a nawet natryskowo odkażały każdego gościa. Będziemy posiłki robić tylko w formie serwowanej do stolika, bez stołu szwedzkiego. Wszyscy będziemy w maseczkach, będziemy też je rozdawać w razie potrzeby. Będziemy też co godzinę dezynfekować poręcze. Całą dobę będziemy dbali o bezpieczeństwo naszych gości - podsumowuje Piotr Zygarski.

Branża hotelarska, jak informuje Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, z dnia na dzień straciła 100 proc. przychodów, a dotychczas stanowiła 7 proc. PKB Polski i zatrudniała ponad 700 tys. pracowników.