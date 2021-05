Majówka 2021. Tłumy turystów w Zakopanem. Gdzie śpią? "U rodziny, u cioci"

Hotele teoretycznie są zamknięte do 8 maja, ale w Zakopanem tego nie widać. Klaudiusz Michalec, reporter WP, zapytał spacerowiczów, jak – biorąc pod uwagę pandemiczne ograniczenia – udało im się przyjechać na kilka dni do stolicy polskich Tatr. – Znajomych mamy, dlatego jesteśmy tu już któryś raz - przyznaje jedna z turystek ze Zwolenia, spacerująca wraz z rodziną. - U znajomego. To znaczy: u cioci - mówi wyraźnie rozbawiony turysta z Pomorza. Więzy rodzinne prowadzące do Zakopanego odnowiły się także w przypadku innych rozmówców WP. Więcej w materiale wideo.

