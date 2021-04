Majówka 2021. Polacy ruszyli w góry. Już widać tłumy na Krupówkach

Majówka 2021 w niczym nie będzie przypominać tej, którą znamy sprzed kilku lat. Nie dość, że o słonecznej pogodzie możemy zapomnieć, to jeszcze w całym kraju obowiązywać nadal będą obostrzenia związane z pandemią koronawirusa. Mimo to, część Polaków zdecydowała się na wypoczynek w górach. Z każdą godziną przybywa turystów w Zakopanem. Policja ostrzega, że będą kontrole, zarówno w hotelach, jak i restauracjach, które powinny być zamknięte. - Będziemy zwracali uwagę na to, jak zachowują się nasi goście na Krupówkach, będziemy przypominali o obostrzeniach - mówi asp. szt. Roman Wieczorek z Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem. - Będziemy reagowali na osoby, które ostentacyjnie nie będą chciały nosić maseczki i wówczas będziemy nakładali mandaty karne - dodaje. Więcej w materiale wideo.

Rozwiń