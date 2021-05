Majówka 2021. Gubałówka pełna turystów. Większość osób bez maseczek. "Eldorado"

Choć pogoda w Tatrach nie zapowiadała się dobrze, to jednak przez większość dnia w Zakopanem świeciło słońce. To zachęciło wielu turystów, by wybrać się na Gubałówkę. I choć ludzi było tu mniej niż jeszcze kilka lat temu, to i tak można było zaobserwować tłumy. Co bardziej martwiące, niewiele osób miało założoną maseczkę i przestrzegało reżimu sanitarnego. W okolicy nie było widać funkcjonariuszy policji. Ogródki restauracyjne działały tu jak przed pandemią. - Widzi Pan, by ktoś tu chodził w maseczkach? Panowie tylko, a poza tym to nikt - stwierdza jedna z turystek. - Eldorado. Trochę mi to przypomina Sopot, ale tam trochę bardziej przestrzegają reżimu - mówi turysta z Gdańska. Więcej w materiale wideo.

