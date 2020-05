Majówka 2020. Załamanie pogody. IMGW ostrzega przed burzami z gradem

Burze z gradem - według prognozy IMGW - mają pojawić się w województwie zachodniopomorskim, pomorskim, mazowieckim i lubelskim. Porywy wiatru mogą osiągnąć prędkość nawet do 75 km/h. Na wybrzeżu wiać może nawet z prędkością 90 km/h. Spadnie od 10 do 25 mm opadów deszczu. Na terenach województw, w których prognozuje się burze, temperatura wzrośnie nawet do 24 stopni.