Wideo Najnowsze wojsko + 3 majówkagiżyckoWojciech Iwaszkiewicz Klaudiusz Michalec 1 godzinę temu Majówka 2020. Władze Giżycka wezwały policję i wojsko. Chodzi o "dzikich turystów" Majówka 2020. Kilka tygodni temu mieszkańcy mazurskich miejscowości zauważyli napływ osób spoza regionu. Wielu z nich przestraszyło się,... Rozwiń zwróciłem się o pomoc do państwa N … Rozwiń Transkrypcja: zwróciłem się o pomoc do państwa NATO z tego względu że widać było że służbę nie są w stanie ten tą siłą zapanować nad tym ruchem chodziło mi o to żeby zaangażować Żandarmerii Wojskowej terytorialnej do tego że był pierwszy zmorzyć kontrolę zobaczyć Dlaczego ci ludzie się przemieszczają się do swoich nieruchomości to oczywiście mają prawo ale że jest to to wyjazdy turystyczne to jak w Zakopanem postawiono patrol i puszczono do do Zakopanego po to żeby ocalić jak największą część roku to to na tamten czas było zasadne dlatego że my cały czas Kupiliśmy się na obronie sezonu czyli na obronie wakacji chcemy dotrwać chcemy przetrwać naprawdę z czystym kontem jak najdłużej to będzie nasz dużą zaletą to będzie wręcz atutem nie do podważenia jeżeli nam to się uda to wakacje będą Sól na pewno branże od na które już praktycznie osiągają przez powiedz mi tutaj miesiąca braku dochodów na tym bardzo zależy bo to jest nie tylko kwestia podatków to jest przede wszystkim pojedynczych mieszka do kodów ich rodzin to jest kwestia tego systemu Po prostu grozi nam naprawdę poważny kryzys chcemy tego uniknąć a żeby to było skuteczne nie możemy coś epidemii pozwolić na to żeby się dostał do nas Jeżeli tak się stanie to Nasze wysiłki prostu legnął w gruzach Giżycko jest miastem garnizonowym to stacjonuje duża Brygada i to wojsko jest na co dzień ale obserwuje też patrol włączone policja policja wojsk obrony terytorialnej czyli moje prośby zostały spełnione bo widzę że więcej z tych patroli Czujemy się bezpieczniej przyjezdni też widzę że kontrola jakaś tego istnieje więc nie mieszamy się aż tak bardzo jeżeli ktoś już nawet do nas dotarł i to jest bardzo dobre zjawisko i że ktoś już przyjechał bo nie żyjemy w wolnym kraju to przynajmniej Zakopane normy sanitarne braku kontaktu z innymi uważam że to jest absolutnie nieporozumienie i myślę że burmistrz mnie przeprosił za swoje słowa ponieważ no Jeżeli ja mam rejestracji ING jestem z Giżycka a pan ma Michał na mieszkanie w Giżycku a rejestracje Spotted Giżycko to co pana nie mogę prosić do Giżycka No to tak nieporozumienie Moim zdaniem Mazury są na wszystkich nie na wyłączną ta sama pozostała część Polski Tym bardziej że teraz różni od pozostałej części tych elektrycznych miejsce czy Czy można czy gór tamto duże skupiska to będzie na tych górach Ale Maciek Pojezierze Mazurskie bardzo dobra to rozległy teren tysiąca jezior Zresztą mnóstwo domków w takich jednoosobowy z na wynajem No i mamy oczywiście masz Żywiecki Hotel na wodzie czyli czyli jeziora są jednostki jestem Adam b jednostki pływające więc tych jednostek jeżeli kupi się 4 przez maksymalnie pięć sześć siedem osób to nic nie powinno zostać są jednostki to przemieszczają się jak myślisz lakierów Góra rzeka tylko tędy jest spotkać się z jakąś schronisku to każdy może wybrać swoją drogę za swoją c No i to zaraz zakażenie to możliwe zakończenia jest bardzo bardzo mało