Majówka 2020. Rzecznik rządu Piotr Mueller o zaleceniach

Zbliża się majówka 2020. W dobie epidemii koronawirusa w Polsce i licznych obostrzeń pojawiają się pytania, jak powinniśmy spędzić wolne dni. Głos w tej sprawie zabrał rzecznik rządu Piotr Mueller.

Piotr Mueller był gościem Polsat News. Rzecznik rządu był pytany o nowe decyzje ws. epidemii koronawirusa w Polsce. Przypomnijmy: we wtorek premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Łukasz Szumowski ogłosili drugi etap odmrażania gospodarki. Wśród zmian znajdują się regulacje dotyczące m.in. otwarcia hoteli oraz miejsc noclegowych, które od 4 maja będą mogły przywrócić działalność. To potwierdzenie informacji, do których Wirtualna Polska dotarła już w piątek.

- W następnym etapie na pewno znajdą się również zakłady fryzjerskie. Myślę, że połowa maja jest terminem, który jest realny. Liczymy na to, że jeżeli liczba zachorowań nie zwiększy się i wszyscy będziemy się stosować do tych standardów, które obowiązują, takich jak noszenie maseczek w miejscach publicznych, to fatycznie będzie to możliwe - mówił Mueller.

Majówka 2020. Piotr Mueller o zaleceniach Podczas rozmowy pojawiła się również kwestia majówki 2020. Rzecznik rządu podkreślił, że hotele pozostają zamknięte do 4 maja.

- Wszystkie wcześniejsze decyzje nadal obowiązują. Zamknięte są galeria handlowe, sklepy wielkopowierzchniowe, czy sklepy budowlane w weekend. Ale już po weekendzie majowym faktycznie te nowe decyzje wejdą w życie - mówił Mueller.

Dodał, że można spotkać się ze znajomymi, zachowując odpowiednią odległość: w przestrzeni publicznej są to dwa metry. - Aczkolwiek, jeżeli spotkanie nie jest konieczne, to zalecamy, by tego nie robić - podkreślił rzecznik rządu Mateusza Morawieckiego.

Koronawirus w Polsce. Co z godzinami dla seniorów? To jednak nie wszystko. - "Godziny dla seniorów" nie będą obowiązywać od kolejnego tygodnia. Galerie handlowe zostaną otwarte z limitem 1 osoby na 15 mkw. - oświadczył Piotr Mueller.

Od 1 kwietnia w związku z pandemią koronawirusa w punktach handlowych w godzinach między 10 a 12 zakupy mogą robić jedynie osoby w wieku powyżej 65 lat. Chodziło o stworzenie takich warunków dla seniorów, w których byliby narażeni na kontakt z mniejszą liczbą osób. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, by seniorzy robili zakupy w sklepach także poza wskazanymi godzinami.

