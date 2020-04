Koronawirus w Polsce. Andrzej Duda nosi maseczkę z ręcznika papierowego. To lepszej nie ma?

Prezydent Francji Emmanuel Macron zazwyczaj zakłada maseczkę ochronną z filtrem o najwyższym stopniu ochrony antywirusowej. Chińscy politycy, pokazując się publicznie, mają na sobie maseczki chirurgiczne. Z kolei Zuzana Caputová, prezydent Słowacji nosi maseczkę materiałową, dobraną kolorystycznie do garsonki.

Na ich tle wyróżnia się Andrzej Duda, który podczas spotkania z rodziną sadowników w Grójcu wystąpił w maseczce wykonanej z papierowego ręcznika. Na filmie opublikowanym przez Kancelarię Prezydenta widać, że to produkt amatorski. Maseczka jest zszyta biurowymi zszywkami, ma przypadkowo dobrane gumki. Podczas mówienia pulsuje, wypełniając się powietrzem z oddechu. W internecie od razu posypały się złośliwości.

Prezydent w papierowej masce. To pierwsza Dama dba o męża

- To maseczka wykonana osobiście przez małżonkę prezydenta. Pierwsza dama zachęcała do wykonywania takich maseczek z papieru, w momencie, gdy pojawił się obowiązek zasłaniania twarzy w miejscach publicznych - powiedział Błażej Spychalski, rzecznik prasowy Prezydenta RP. - Sam pytałem, czy prezydent czuje się w takiej maseczce komfortowo. Odparł, że tak - dodaje. Jednocześnie zapewnił, że Andrzej Duda ma do dyspozycji profesjonalne produkty. Chce jednak promować proste sposoby na zapewnienie ochrony przed wirusem.