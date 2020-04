Koronawirus w Polsce. Maseczki ochronne kluczowym elementem planu wyjścia z narodowej kwarantanny

Maseczki ochronne, które już wkrótce będą nosić miliony Polaków, to przygotowanie do zapowiadanego od kilku dni przez rząd powolnego wyjścia z narodowej kwarantanny. Walka z koronawirusem w Polsce wejdzie w nową fazę. Bez masek i samodyscypliny Polaków to się nie uda. Wszystkich nas czeka wielki i niezwykle ważny test. To od nas zależy, czy go zdamy.

Kronawirus w Polsce. Maseczki ochronne dla Polaków. Minister zdrowia Łukasz Szumowski zmienia zdanie. (East News, Fot: Karol Makurat/REPORTER)