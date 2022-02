Majmurek: Kolejny mail ze skrzynki Dworczyka pokazuje, że hejt to podstawowa metoda tej władzy [OPINIA]

W wyborach parlamentarnych temat trochę przycicha, by wrócić z równie wielką siłą w wyborach parlamentarnych. Andrzej Duda znów straszy Polaków zagrożeniami, jakie rzekomo stwarzać ma "ideologia LGBT". Na wiecu wyborczym w Brzegu w czerwcu 2020 roku prezydent mówił: "Próbuje się nam, proszę państwa, wmówić, że to ludzie. A to jest po prostu ideologia". "Ideologię LGBT" prezydent porównał do komunizmu, a nawet stwierdził, że jest ona od komunizmu gorsza. By powstrzymać marsz tak niebezpiecznej "ideologii", prezydent zaproponował "Kartę Rodziny". Znalazł się w niej między innymi zapis o "zakazie propagowania ideologii LGBT w instytucjach publicznych" – niekonstytucyjny, dyskryminacyjny i przypominający rozwiązania rodem z putinowskiej Rosji.