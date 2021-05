Trybunał Konstytucyjny bada ustawę o majątku polityków. Michał Woś apeluje do sędziów

Od 2013 roku szef rządu ma rozdzielność majątkową z żoną. Dziennikarze Wirtualnej Polski ujawnili, że Iwona i Mateusz Morawieccy mogą się pochwalić nieruchomościami, działkami oraz oszczędnościami , których wartość jest szacowana na blisko 40 mln złotych. Natychmiast pojawiły się pytania, co z ustawą o jawności majątkowej polityków i ich rodzin, która od blisko dwóch lat "utknęła" w Trybunale Konstytucyjnym. - Powinien być taki obowiązek prawny dla osób, które mają problem lub pewien opór z ujawnianiem swojego majątku - komentował w programie "Tłit" Michał Woś. Wiceminister sprawiedliwości dodał, że sam nie utrzymuje prywatnych kontaktów z sędziami Trybunału Konstytucyjnego. - Ale to dobry moment, aby politycy wszystkich opcji zaapelowali o jak najszybsze rozpoznanie wniosku prezydenta do TK (w sprawie ustawy o jawności majątków rodzin polityków - red.) - dodał polityk Solidarnej Polski.

