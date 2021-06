Majątki małżonków polityków powinny być jawne? Polacy mają jasne zdanie. Nowy sondaż WP

Z naszych ustaleń wynika, że premier ma m.in. dom w Dębkach o wartości ok. 3-3,5 mln zł, dom w Golędzinowie o wartości ok. 1,9 mln zł oraz mieszkanie w Warszawie 71,59 mkw o wartości ok. 1,1 mln zł. Z kolei jego żona Iwona jest w posiadaniu m.in. dwóch działek we Wrocławiu Oporowie o łącznej pow. 15 ha o wartości co najmniej 12,8 mln zł. W sumie z uzyskanych przez WP informacji wynika, że wartość ich majątku wynosi około 40 mln zł.