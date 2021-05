Majątek premiera Morawieckiego pod lupą dziennikarzy WP. Wiceminister: Kompletnie mnie to nie interesuje

5 mieszkań, 3 domy i kilkanaście hektarów ziemi oraz oszczędności o łącznej szacowanej wartości blisko 40 mln złotych. Takim majątkiem mogą pochwalić się Iwona i Mateusz Morawieccy. Jak ustalili dziennikarze WP Szymon Jadczak oraz Patryk Słowik, szef rządu wraz z małżonką swoje nieruchomości ulokowali w kilku miejscach w Polsce. - Kompletnie bez zainteresowania przeczytałem (doniesienia WP - red.). Dlaczego to ma być dla mnie sprawa ważna? Dla mnie jest ważne, żeby jak najwięcej Polaków pomnażało swój majątek, żebyśmy jako państwo było zamożne siłą swoich obywateli - mówił w programie "Tłit" Marcin Ociepa. Wiceminister obrony narodowej nie krył, że ma "dość kontrowersyjny pogląd" na temat jawności majątków polityków oraz ich rodzin. - Znam zbyt wielu przyzwoitych, uczciwych i kompetentnych osób, które nie idą do polityki, nie startują nawet na radnych w swoich gminach, ponieważ nie chcą, aby ludzie zaglądali im do portfela i garażu - dodał poseł Porozumienia

