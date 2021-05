Majątek premiera pod lupą dziennikarzy WP. Wiceminister: dobrze, że ma dom nad Bałtykiem

5 mieszkań, 3 domy i kilkanaście hektarów ziemi oraz oszczędności o łącznej szacowanej wartości blisko 40 mln złotych. Takim majątkiem mogą pochwalić się Iwona i Mateusz Morawieccy. Jak ustalili dziennikarze WP Szymon Jadczak oraz Patryk Słowik, szef rządu wraz z małżonką swoje nieruchomości ulokowali w kilku miejscach w Polsce. - Jeszcze niedawno media trąbiły, że premier ma majątek 70 mln złotych, teraz wychodzi połowa mniej. Dla mnie to nie jest zaskoczenie, że były prezes banku jest milionerem. Z części jego oświadczenia przecież widać, ile zgromadził środków. Dobrze, że ma dom nad polskim morzem, a nie gdzieś na Bahamach - komentował na gorąco w programie "Tłit" Wirtualnej Polski Michał Woś. Wiceminister sprawiedliwości pogratulował dziennikarzom WP za "wykonanie mozolnej pracy". - Mówię to z satysfakcją: państwa artykuł to dowód na skuteczność informatyzacji wymiaru sprawiedliwości, bo to nasze ministerstwo wprowadziło elektroniczne księgi wieczyste - dodał polityk Solidarnej Polski.

