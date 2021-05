Majątek premiera Morawieckiego. Marcin Kierwiński: Żenuje mnie to, co wyprawia szef rządu

Szacunkowa wartość majątku premiera Mateusza Morawieckiego i jego żony Iwony to ok. 40 mln zł - wynika z ustaleń Wirtualnej Polski. - Są przepisy, które nakazują wszystkim politykom ujawnić majątek. Dziwię się takim kruczkom, które pozwalają przepisywać ważnym politykom majątek na żonę tylko po to, aby nie być transparentnym - powiedział w programie "Tłit" WP Marcin Kierwiński z Platformy Obywatelskiej. - Widać, że premier Morawiecki wstydzi się swojego majątku, wstydzi się tego, ile zarobił. To, co wyprawia premier Morawiecki w tym zakresie, mnie żenuje. Smutne, że ktoś taki jest premierem - mówił gość Patrycjusza Wyżgi. Zastrzegał też, że popiera i szanuje ludzi przedsiębiorczych, ale nie rozumie powodów do ukrywania majątku. - To znaczy, że ma się coś do ukrycia - stwierdził Marcin Kierwiński.

