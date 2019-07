Majątek Leszka Millera. Zobacz czym się wozi były premier

Ponad 0,5 miliona złotych oszczędności i dom warty 1,5 mln zł – tym może się pochwalić były premier, a obecnie europoseł Koalicji Europejskiej Leszek Miller. W garażu polityka stoją dwa, luksusowe Audi, którymi jeździ osobiście. A dodatkowo jest jeszcze trzeci samochód.

Były premier uzyskał europoselski mandat uzyskując 79 380 głosów. To jego pierwsza kadencja w Parlamencie Europejskim. Do Sejmu był wybierany pięciokrotnie. Ostatni raz w wyborach w 2011 z list SLD. Jako poseł musiał na koniec kadencji złożyć oświadczenie majątkowe.

Dlatego możemy porównać jego obecny stan posiadania z 2015 rokiem. Wtedy, na koniec kadencji miał 218,5 tys. zł oszczędności. Obecnie 488 tys. zł czyli ponad dwa razy więcej. Do tego 1,2 tys. euro i 4,5 tys. dolarów. W 2015 roku i teraz wpisał segment szeregowy 210 m.kw. Wtedy wyceniał go na 1 mln zł, obecnie na 1,5 mln zł. Cztery lata temu miał mieszkanie 106,8 m.kw. z garażem warte 800 tys. zł. Dzisiaj po mieszkaniu nie ma śladu. Nadal natomiast posiada działkę rekreacyjną o wartości 60 tys. zł.

W porównaniu do 2015 roku nie ma śladu po kredycie. Wtedy polityk miał do spłaty 110 tys. zł.

Co ciekawe, w 2014 roku jeszcze jako szef SLD, Leszek Miler wystąpił z inicjatywą, żeby byli prezydenci składali oświadczenia majątkowe na wzór parlamentarzystów i radnych. Pomysł przepadł, ale Millerowi wytykano wówczas, że była to uszczypliwość pod adresem Aleksandra Kwaśniewskiego. Inicjatywa SLD zbiegła się bowiem w czasie z ujawnioną przez media informacją, że b. prezydent Polski zasiada we władzach jednej z ukraińskich spółek. Obecnie obaj politycy są w znacznie lepszych relacjach, a po latach wyszło tak, że to Miller - nie Kwaśniewski - musiał ujawnić swój stan posiadania.