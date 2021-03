Majątek kandydata na RPO. Na początku miał 4 tysiące oszczędności

Prawo i Sprawiedliwość forsuje kandydaturę swojego posła Bartłomieja Wróblewskiego na Rzecznika Praw Obywatelskich. Polityk zasiada w parlamencie drugą kadencję. Jak wynika z jego oświadczeń majątkowych, wchodząc do polityki miał ledwie kilka tysięcy złotych oszczędności. Obecnie jego stan posiadania znacznie się powiększył.

W poniedziałek na konferencji prasowej w Sejmie poseł PiS Bartłomiej Wróblewski potwierdził chęć kandydowania na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich.

"To ważna funkcja, odpowiedzialność za stanie na straży praw i wolności człowieka, obywatela w sytuacji naruszenia ich przez władze publiczne. Jestem do tej funkcji przygotowany z racji prawniczego wykształcenia, pracy zawodowej oraz doświadczenia społecznego, służby drugiemu człowiekowi" - przekonywał poseł PiS.

Polityk jest z wykształcenia doktorem nauk prawnych, specjalizującym się w prawie europejskim oraz prawie konstytucyjnym Polski i Niemiec. Do Sejmu dostał się w październiku 2015 roku. W okręgu poznańskim uzyskał 14 108 głosów.

Jak wynika z jego pierwszego oświadczenia majątkowego złożonego na początek poprzedniej kadencji Sejmu, miał 4 tysiące złotych oszczędności i 50 amerykańskich dolarów. Do tego mieszkanie o powierzchni 47,79 m.kw. o wartości 220 tys. zł (spółdzielcze prawo własności do lokalu). Wśród innych nieruchomości posiadał 5 działek: był właścicielem 2 działek wartych 416,9 tys. zł i miał udział we własności 3 kolejnych działek wartych 20 tys. zł.

Przed pracą w parlamencie zarabiał już jako wykładowca na Uniwersytecie Humanistyczno-Społecznym w Poznaniu, dokładniej 87,7 tys. zł netto i jako radny w Urzędzie Marszałkowskim Wielkopolski 22,1 tys. zł. Dostawał także symboliczne kwoty w IPN - 167,5 zł netto i w Muzeum Historii Polski - 90 zł netto. Miał również na swoim koncie kredyt konsumpcyjny na kwotę 65,2 tys. zł, a w jego garażu stał Ford Focus z 2010 r.

Za cały 2015 rok Wróblewski zarobił jako wykładowca 114,2 tys. zł. Równocześnie zaczął pobierać dietę i uposażenie poselskie. Zrobił również korektę oświadczenia majątkowego. Ujawnił, że posiada Indywidualne Ubezpieczenie na Życie wartości 5 tys. zł. Kredyt zmalał do kwoty 30,9 tys. zł.

Bartłomiej Wróblewski o słowach Marty Lempart: bardzo wiele emocji, mało faktów

Z roku na rok jego oszczędności rosły. Za cały 2016 rok wykazał już 65 tys. zł. Jako poseł zarobił 158 tys. zł, a na uczelni łącznie 55 tys. zł. Spłacił również całkowicie kredyt w Banku ING.

W 2017 r. na koncie miał 77 tys. zł, a w Sejmie zarobił 161 tys. zł. Zarobki na uczelni to 41 tys. zł.

W 2018 roku poseł nabył w użytkowanie wieczyste dwie kolejne działki. Wartość ponad pół miliona złotych – 509 tys. zł. Powierzchnia 0,0786 ha. Jego oszczędności stopniały z 77 tys. zł do 55 tys. zł. W tym czasie zarobił w ciągu 12 miesięcy jako wykładowca 40 tys. zł, jako poseł 170 tys. zł (dieta i uposażenie).

W poprzedniej kadencji posłowie mieli również obowiązek ujawnienia swojego majątku na koniec 4-letniej pracy. Wróblewski ostatnie oświadczenie w Sejmie VIII kadencji opublikował 30 sierpnia 2019 r.

W tym okresie jego oszczędności wzrosły z 55 tys. zł do 220 tys. zł czyli o 165 tys. zł. Nadal posiadał 50 dolarów, a jego ubezpieczenie na życie zwiększyło swoją wartość do12,5 tys. zł. Co ciekawe, nie dość, że zwiększyły się oszczędności Wróblewskiego, w jego garażu pojawił się nowy samochód Ford C Max 2015. Ford Focus z 2010 r. zniknął.

sejm.gov.pl Największe oszczędności poseł Bartłomiej Wróblewski wykazał za 2019 rok Źródło: sejm.gov.pl , Fot: sejm.gov.pl

A ile zarobił przez 8 miesięcy wówczas poseł PiS? 23,4 tys. zł jako wykładowca, jako poseł 104,4 tys. zł i tytułem przychodów z służbowych podróży zagranicznych 1120 zł.

Z ostatniego oświadczenia majątkowego za cały 2019 rok wynika, że oszczędności Wróblewskiego ponownie zmalały. Z 220 tys. zł do 170 tys. zł. Poseł zarobił na uczelni 28,4 tys. zł, a w Sejmie 155 tys. zł.

Wróblewski deklarował w poniedziałek, że jeśli zostanie Rzecznikiem Praw Obywatelskich, będzie się starał pomóc każdemu człowiekowi, niezależnie od wieku, niezależnie od przekonań politycznych, światopoglądu, stanu zdrowia i orientacji. „Nikt nie może być w Polsce dyskryminowany" - oświadczył Bartłomiej Wróblewski.

"To on stał za wnioskiem do TK w sprawie zakazu terminacji ciąży i był jedynym politykiem PiS, który miał odwagę tego bronić, bo jest fanatykiem" – mówiła Barbara Nowacka z Koalicji Obywatelskiej, cytowana przez RMF FM.

W podobnym tonie wypowiadała się wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska-Stanecka z Lewicy, według której, kandydatura Bartłomieja Wróblewskiego "to policzek dla kobiet w Polsce".

Polityk do PiS wstąpił oficjalnie w 2013 r. Rok później został radnym tej partii do sejmiku województwa wielkopolskiego.

Nieoficjalnie mówi się, że Wróblewski mógłby zostać wybrany Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Kluczowe miałoby tu być zachowanie senatora Jana Krzysztofa Libickiego z PSL, który zadeklarował wstępnie, że może poprzeć posła PiS.