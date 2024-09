Dowód na dostawę do Rosji. Pokazali zdjęcia satelitarne

Sky News poinformowało, że zdjęcia satelitarne wykonane przez firmę Maxar uchwyciły statek pod rosyjską banderą, podejrzany o przewożenie pocisków balistycznych z Iranu do Rosji. Statek, zidentyfikowany jako Port Olya 3, miał przypłynąć do rosyjskiego portu tydzień temu, przewożąc na pokładzie 225 krótkozasięgowych pocisków balistycznych przeznaczonych do użytku w wojnie na Ukrainie. Dane śledzenia ujawniły, że jednostka opuściła irański port Amirabad na sześć dni przed przybyciem do Rosji, 29 sierpnia.