Magdalena Sroka odpowiada Ryszardowi Terleckiemu. Stanowcze słowa

- Nic specjalnie nowego się nie wydarzyło - tak w rozmowie z PAP szef klubu PiS Ryszard Terlecki skomentował oświadczenie Porozumienia po sobotnim Zarządzie Krajowym. Gowin i jego formacja postawili PiS ultimatum dotyczące pozostania w rządzie. Chodzi m.in. o rozwiązania podatkowe związane z Polskim Ładem i ustawę "Lex TVN". Co na to Magdalena Sroka z Porozumienia? - Marszałek Terlecki w sposób dla siebie tylko tożsamy wypowiada różne uwagi pod naszym adresem. Ja nie skupiam się na wypowiedziach pana marszałka, ja skupiam się na merytorycznych zapisach tych ustaw, o których mówimy, i tych propozycji, o których mówimy. Nie uważam, żeby sytuacja była śmieszna i nie uważam, żeby sytuacja była mało poważna - ripostowała w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. - Nasze propozycje leżą na stole. Marszałek Terlecki powiedział, że zna nasze propozycje. Jest to sprawa wyjątkowo poważna. Jak do tego podejdą nasi koalicjanci - to od nich zależy. Jeżeli nie zostaną spełnione nasze postulaty, opuścimy Zjednoczoną Prawicę - zadeklarowała Sroka.