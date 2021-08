Magdalena Sroka o "lex TVN": wyrzuciłabym tę ustawę do kosza

- Uważamy, że pomysł z możliwością kupna przez kraj z OECD jest śmieszny, bo ryzyko z tym związane, w tym z praniem brudnych pieniędzy, wejściem do polskich mediów narkobiznesu, byłoby ogromne - stwierdził Jarosław Kaczyński, odnosząc się do poprawki, którą w związku z ustawą medialną zaproponowało Porozumienie. Co na to partia? Czy zamierza przygotować inną poprawkę, żeby przekonać PiS? - Nie, nie będziemy wymyślać innej poprawki. Osobiście najlepiej wyrzuciłabym do kosza tę ustawę. Natomiast przygotowaliśmy poprawkę, która tego uzasadnienia, które jest pod tą ustawą, nie będzie wywracała do góry nogami, bo będzie dalej zabezpieczenie przed przejęciem przez Rosję i Chiny, natomiast da to możliwość normalnego funkcjonowania i prowadzenia biznesu przez amerykańską stronę na terenie Polski. Nie będziemy przygotowywać żadnej innej poprawki - zapowiedziała rzeczniczka Porozumienia Magdalena Sroka w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. - Nasze postulaty, nasze punkty w oświadczeniu, które żeśmy przedłożyli, które pokazaliśmy do publicznej wiadomości, to punkty, z których nie zejdziemy. Jeśli nie zostaną one przyjęte, to po prostu opuścimy Zjednoczoną Prawicę - zadeklarowała.