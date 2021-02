Magdalena Sroka: "Jarosław Kaczyński wiedział o planie Adama Bielana". Kamil Bortniczuk ripostuje

- Adam Bielan sączył od pewnego czasu negatywne teorie, kłamał i przekazywał wymyślone informacje do Jarosława Kaczyńskiego. (...) W mojej ocenie Adam Bielan dąży do rozbicia Zjednoczonej Prawicy, a Kaczyński na pewno wiedział o planie Bielana. Był przekonany, że Bielan mówi prawdę - mówiła rzeczniczka Porozumienia Magdalena Sroka w programie "Tłit". - To bardzo wygodna retoryka dla niektórych moich koleżanek i kolegów z Porozumienia. Rola Jarosława Kaczyńskiego jest demonizowana. To nie Jarosław Kaczyński zabronił Jarosławowi Gowinowi organizacji kongresu przez 3 lata, to nie Kaczyński doprowadził, że w październiku Gowin doprowadził do napompowania prezydium i zarządu - przekonywał z kolei wyrzucony z Porozumienia Kamil Bortniczuk. - Jarosław Kaczyński musiałby być jakimś geniuszem i mieć czipy we krwi każdego z tych polityków. Powód tych wszystkich zdarzeń jest wewnątrz Porozumienia. Nie było żadnej zewnętrznej inspiracji - podkreślił Bortniczuk. - Było oczekiwanie, by zdymisjonować ministrów Żalka i Cieślaka i z tego, co wiem, Jarosław Kaczyński się na to nie zgodził - dodał poseł.

