Magdalena Sroka apeluje do Jarosława Kaczyńskiego. Chodzi o aborcję

- W tej chwili oczekuję od władz PiS, żeby wyszły z propozycją. Ponieważ pod wnioskiem do TK podpisała się większość posłów PiS, i ponieważ emocje są na tak ogromnym poziomie, to właśnie klub PiS powinien wyjść z propozycją, która będzie wyjściem do rozmów nt. nowego kompormisu - powiedziała rzecznika Porozumienia Magdalena Sroka w programie "Tłit". Zwróciła się przy tym bezpośrednio do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. - Wszyscy posiadamy w sobie wielką wrażliwość, ale i odpowiedzialność. Odpowiedzialność, która spoczywa na każdym polityku. Powinniśmy ponad podziałami potrafić znaleźć kompromis. Kompromis, który nie będzie dla wszystkich satysfakcjonujący, ale który będzie stabilizował tę kwestię - powiedziała Sroka. Powołała się na słowa zmarłego w katastrofie smoleńskiej prezydenta Lecha Kaczyńskiego w tej kwestii.

