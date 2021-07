Magdalena Ogórek mówi o "szkole strachu". "Moja córka chodziła do takiej szkoły, to była szkoła PO"

- Mnie, jako mamy uczennicy, dzisiaj liceum, ale wówczas szkoły podstawowej, takie określenie "szkoła strachu", uderzyło podwójnie. Do takiej szkoły, niestety, moja córka chodziła. To była szkoła Platformy Obywatelskiej. Chodziła do "korpo" szkoły, gdzie było zarządzanie strachem. Dzisiaj psychiatrzy te dzieci leczą, to jest skutek czegoś. Ja kiedyś rozmawiałam z jedna z posłanek Lewicy i ona mi przyznała rację, że te "korpo" szkoły to była wylęgarnia stresu. Anoreksje, bulimie u dziewczynek, ponieważ dzieci nie radziły sobie z presją, którą nauczyciele wtedy wywierali. Więc to nie jest tak, że teraz minister Czarnek to sprawił, to ciągnie się od kiedyś" - stwierdziła we wtorek rano w programie "Minęła 8" prowadząca rozmowę w studiu Magdalena Ogórek.