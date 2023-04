Magdalena Filiks zabrała głos. Odpowiada na nową publikację

Nowa publikacja po śmierci syna posłanki KO. Magdalena Filiks reaguje

Po kilku tygodniach od śmierci nastoletniego Mikołaja tygodnik "Sieci" ponownie przyjrzał się sprawie. Stwierdzono, że nie znaleziono dowodu na to, że publikacje Polskiego Radia i TVP "pozwoliły na identyfikację ofiary pedofila i to one doprowadziły ją do targnięcia się na własne życie".