Potężny karambol na A2. Zderzyło się 11 aut

KGP podsumowuje świąteczny weekend na drogach. Dużo ofiar

Do karambolu na A2 doszło dzień po wydłużonym weekendzie. - W okresie świąt wielkanocnych na polskich drogach doszło do 173 wypadków, w których zginęło 21 osób, a 203 zostały ranne - poinformował we wtorek nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.