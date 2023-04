Wstrząsające ustalenia śledczych. Chciał zabić na drodze żonę

12 września 2022 r. w Rybniku na ulicy Chwałowickiej Kia czołowo zderzyła się z ciężarówką. Chwilę wcześniej pomiędzy kierującym a jego żoną doszło do wymiany zdań, mężczyzna miał do niej pretensje. -Nie mogę podawać szczegółów o co chodziło, w każdym razie zdenerwował się, w pewnym momencie zaczął przyspieszać i wyprzedzać inne samochody. Gdy z naprzeciwka jechała ciężarówka, nie podjął żadnej próby hamowania - opisywała prok. Pawela-Szendzielorz.