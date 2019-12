Magdalena Biejat straci funkcję szefowej komisji? PiS przygotował wniosek

Magdalena Biejat z Lewicy może stracić posadę szefowej sejmowej komisji ds. rodziny. Wszystko za sprawą wniosku posłów Prawa i Sprawiedliwości. O tym fakcie poinformowała rzeczniczka partii Anita Czerwińska.

Niedawno Biejat odniosła się do ostatnich słów Jarosława Kaczyńskiego w sprawie pełnionej przez nią funkcji . - Chcę wszystkich uspokoić. (...) Dopóki jesteśmy przy władzy, nie dopuścimy do tego, by ktoś przeprowadzał eksperymenty, których efektem będzie krzywdzenie dzieci i rozbijanie rodziny - powiedział Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla "Gazety Polskiej".

- Magdalena Biejat powiedziała, że jest za zdjęciem krzyża w Sejmie, tylko żeby to zrobić elegancko. Ma prawo tak uważać. Ale w naszych realiach to jest podpalanie. W tym Sejmie był Jan Paweł II. I jeżeli ktoś ma trochę inteligencji, to powiedziałby tak: ;Jestem przeciwnikiem umieszczania krzyża, ale nie tu - w Sejmie, gdzie był Jan Paweł II’. Nie oczekuję, żeby Magdalena Biejat się modliła, tylko żeby to uszanowała - dodał Cymański.