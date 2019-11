Magdalena Biejat odpowiada na słowa Jarosława Kaczyńskiego. "Dziwi mnie"

- Jeżeli PiS zdecyduje, żeby mnie odwołać, to tak zdecyduje, bo ma większość w komisji - przyznała Magdalena Biejat. Przewodniczącą sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny uważa, że ostatnie wypowiedzi prezesa PiS na jej temat są zaskakujące.

Przewodniczącą sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny odniosła się do ostatnich słów Jarosława Kaczyńskiego w sprawie pełnionej przez nią funkcji. - Chcę wszystkich uspokoić. (...) Dopóki jesteśmy przy władzy, nie dopuścimy do tego, by ktoś przeprowadzał eksperymenty, których efektem będzie krzywdzenie dzieci i rozbijanie rodziny - powiedział Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla "Gazety Polskiej".