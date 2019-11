Kraków. Beata Szydło krytykuje Lewicę za "destrukcyjny model rodziny"

- Program Zjednoczonej Prawicy kładł nacisk na rodzinę, a ugrupowania lewicowe proponują "pewien model destrukcji rodziny" - stwierdziła Beata Szydło. Była premier skrytykowała również oddanie Lewicy sejmowej komisji polityki społecznej i rodziny.

Europosłanka Prawa i Sprawiedliwości w piątek była prelegentem na konferencji innego eurodeputowanego - Ryszarda Legutki. Wydarzenie pod nazwą "Od tolerancji do despotyzmu. Lewicowy marsza na Polskę" odbył się w siedzibie Zgromadzenia Księży Misjonarzy w centrum Krakowa. Była premier podczas wykładu nie omieszkała skomentować polskiej sceny politycznej

- W czasach, kiedy w polskim parlamencie znalazła się reprezentacja ugrupowań lewicowych, które nie ukrywają, z jakim programem przyszły, bo nie można im odmówić, że nie mają programu dot. rodzin, ale to zupełnie inny model budowania rodziny. Myślę że możemy powiedzieć, że to pewien model destrukcji rodziny - stwierdziła Beata Szydło. Dodała, że oddanie sejmowej komisji Magdalenie Biejat było "błędem" .

Członkini PiS apelowała także, aby nie bać się mówić otwarcie o chrześcijańskich wartościach, by "nie oddawać symbolu, jakim jest rodzina, czyli fundamentem wartości".

Podczas wystąpienia była premier komentowała także swoje ostatnie porażki w Brukseli. Winą za dwukrotne przegrane głosowanie na forum europejskim obarczyła swoje poglądy. - Jestem byłym premierem polskiego rządu, który potrafił się sprzeciwić pewnemu szaleństwu w Parlamencie Europejskim - mówiła w Krakowie. I przypomniała słowa, które skierowała do członków PE po przegranej turze głosowań.

- Powiedziałam, by zastanowili się, dokąd zmierza Parlament Europejski - cytowała Szydło premier. Dodała, że większość głosujących w PE nie znała jej, a oceny dokonała kierując się stereotypami i nietolerancyjnym podejściem do tego co wolno, a czego nie wolno.