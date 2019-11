Arcybiskup Marek Jędraszewski o "tęczowej zarazie": To był ostatni moment

Arcybiskup Marek Jędraszewski nie wycofuje się ze swoich słów o "tęczowej zarazie". Po miesiącach od ich wypowiedzenia, podkreśla, że to "był ostatni moment", by wybrzmiały. Surowo ocenił też Festiwal Woodstock i Europę, której "brakuje chrześcijańskiego ducha".

"Tęczowa zaraza" - te słowa z sierpnia ciągną się za arcybiskupem Markiem Jędraszewskim do dziś. W rozmowie z "Do Rzeczy" został zapytany o to, czy musiały paść. - Jestem przekonany, że był to już ostatni moment, aby powiedzieć głośno "non possumus" (nie możemy) - podkreślił.