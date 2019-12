Oświadczenie majątkowe posłów. Dominika Chorosińska pochwaliła się majątkiem

Dominika Chorosińska ujawniła swój majątek. Aktorka i posłanka PiS jest właścicielką licznych nieruchomości oraz dwóch samochodów. Jednak zaznacza, że jest to "małżeńska własność majątkowa".

Dominika Chorosińska po wyborach parlamentarnych 2019 dostała się do Sejmu. Aktorka znana z serialu "M jak miłość" startowała z list Prawa i Sprawiedliwości.

Przed wyborami zasłynęła wywiadem radiowym, podczas którego okazało się, że kandydatka PiS ma niewielką wiedzę politologiczną. Na pytanie, ilu jest posłów w Sejmie odparła: "nie wiem". Gdy ostatecznie udało się jej wygrać wybory, po expose Mateusza Morawieckiego pojawiła się przy boku premiera, by wręczyć mu biało-czerwone róże .

Teraz na stronie internetowej Sejmu ukazało się oświadczenie posłanki Chorosińskiej, w którym podkreślono, że zgromadzone dobra to "małżeńska własność majątkowa". Do tej pory udało się jej zebrać 5 tysięcy złotych. Posiada również mieszkanie warte pół miliona złotych, które ma 92 mkw. Oprócz tego do Chorosińskiej należy hektarowa działka rolna o wartości 180 tysięcy złotych oraz inne mieszkanie warte 45 mkw., które warte jest 280 tysięcy złotych.