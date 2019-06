Magdalena Adamowicz i Aleksandra Dulkiewicz na proteście klimatycznym w Gdańsku

Gdańsk solidaryzuje się z 13-letnią Ingą Zasowską, która rozpoczęła przed Sejmem Wakacyjny Strajk Klimatyczny. Pod słynną fontanną Neptuna pojawiły się w piątek rano tłumy Gdańszczan. Nie zabrakło wśród nich Magdaleny Adamowicz z córką Tereską oraz prezydent miasta Aleksandry Dulkiewicz.

Na zdjęciu widać, że Magdalena Adamowicz ma ze sobą baner z napisem "No water, no life" (brak wody - brak życia), a jej córka Tereska - "Środowisko ponad wszystko".

"To jest ostatni moment, aby zacząć działać, tworzyć nowe technologie, dbając o nasze środowisko. Jeśli tego nie zrobimy dziś, to oprócz bardzo poważnych konsekwencji dla środowiska oraz naszego zdrowia, Polska poniesie ogromne konsekwencje finansowe. Powinniśmy pamiętać o tym, że wprawdzie Unia Europejska nie zakazuje stosowania węgla w energetyce, jednak system wymagający zakupu uprawnień do emisji CO2 obciąża właśnie energetykę opartą na węglu, która emituje najwięcej CO2. Dla każdego zakładu emitującego CO2 na terenie Unii Europejskiej oznacza to wielomilionowe koszty" - napisała Magdalena Adamowicz na Facebooku.