Wakacyjny strajk klimatyczny przed Sejmem. Pojawili się ludzie RPO

Zgodnie z zapowiedziami 13-letnia Iga z Grodziska Mazowieckiego rozpoczęła strajk klimatyczny przed gmachem Sejmu. Dołączyli do niej rówieśnicy oraz lider partii Zieloni Marek Kossakowski.

Dziewczyna zapowiedziała swój protest tydzień temu. Jak deklaruje, będzie przychodziła pod Sejm co piątek przez cały lipiec, czyli do początku sejmowych wakacji. To reakcja nastolatki na zablokowanie pakietu klimatycznego, do którego przyczyniły się m.in. polskie władze.