Magda Linette zakpiła z Sasina. Przypomniała słynny wpis polityka

W maju 2021 roku Jacek Sasin, który pełnił wówczas funkcję ministra aktywów państwowych, był odpowiedzialny za negocjacje z Czechami w sprawie kopalni Turów. Zamieścił wtedy tajemniczy wpis. "Jestem w drodze do Turowa. Mam dobre informacje. Szczegóły o 12:00" - napisał. Szybko okazało się jednak, że jest za wcześnie, by w tej sprawie ogłaszać sukces, co nie uszło uwadze internautów.