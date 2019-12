Madryt. Bez porozumienia na COP25. Mocne słowa licealistki z Katowic podczas szczytu

Madryt. Fiasko szczytu klimatycznego COP25. Nie osiągnięto porozumienia w sprawie globalnego systemu handlu emisjami.To spotkało się z krytyką nie tylko ekologów, lecz również młodzieży. Wśród nich jest licealistka z Katowic, Zuzanna Borowska, która wystąpiła podczas COP25.

Podczas COP25 delegaci z blisko 200 krajów, którzy obradowali ws. handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla, podkreślili jedynie "pilną potrzebę" przeciwdziałania globalnemu ociepleniu. Kwestią sporną okazała się sprawa systemu handlu emisjami. Chodzi o to, że państwa, które skutecznie ograniczają spalanie paliwa mogłyby go sprzedawać innym krajom. Delegaci nie mogli się porozumieć co do początkowych limitów przydzielonych poszczególnym państwom oraz cen emisji.