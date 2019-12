Madryt. Fiasko rozmów na szczycie klimatycznym. Spotkanie bez porozumienia

Bez przełomu - tak można określić zakończony w niedzielę szczyt COP25 w Madrycie. Delegaci z blisko 200 krajów, którzy obradowali ws. handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla, podkreślili jedynie "pilną potrzebę" przeciwdziałania globalnemu ociepleniu.

Catherine Abreu z Climate Action Network - cytowana przez agencję AFP - przekazała, że tekst wspólnego oświadczenia delegacji skupia się jedynie na podjęciu "pilnych działań" w celu "zmniejszenia luki między zobowiązaniami a celami porozumienia paryskiego, aby ograniczyć globalne ocieplenie do +2 st. C, a nawet +1,5 st. C".