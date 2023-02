Macron ogłosił. Taki ma plan ws. pokoju w Ukrainie

Nawiązując do przedstawionego przez Pekin "planuj pokojowego", francuski prezydent pozytywnie ocenił zaangażowanie Chin na rzecz zakończenia wojny. Odniósł się też do doniesień, wedle których Pekin już potajemnie dozbraja rosyjską armię. Macron zaapelował do chińskich władz, aby zaprzestały jakiegokolwiek wspierania działań Kremla.