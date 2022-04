Macron miałby poważnego rywala? Francuzi zagłosowali też na Mbappe

Wysłanie francuskich piłkarzy do polityki ma długą tradycję. Gdy w 1998 roku Francuzi zdobyli po raz pierwszy mistrzostwo świata, entuzjazm był taki wielki, że kibice od razu zaczęli skandować pod Łukiem Triumfalnym, żeby Zinedine Zidane został prezydentem. Choć akurat on unikał polityki jak ognia, a jedyny raz, kiedy zabrał publicznie głos na ten temat, to był sprzeciw w 2002 roku wobec kandydatury Jeana-Marie Le Pena, ojca kandydatki w ostatnich wyborach.