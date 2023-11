Macierewicz zaatakował Hołownię. Padły oskarżenia

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia odesłał projekt uchwały PiS ws. zmian traktatów UE do prac w komisji. Poseł Antoni Macierewicz w związku z tym oskarżał politycznych przeciwników z mównicy. - Wy się zgadzacie na to, by Polska została pozbawiona niepodległości. To jest zdrada stanu - mówił.