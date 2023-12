Macierewicz w siedzibie komisji. Robi porządek?

Antoni Macierewicz nie jest już szefem podkomisji smoleńskiej. Została ona zlikwidowana. On i jej członkowie mają czas do poniedziałku na rozliczenie się ze wszelkiej dokumentacji, nieruchomości oraz sprzętów używanych do prac podkomisji. Jak ustaliła TVN24 Macierewicz w piątek po południu pojawił się w siedzibie komisji.