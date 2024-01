Macierewicz odpowie za podkomisję? "Wydaje mi się to dość oczywiste"

Ministerstwo Obrony Narodowej powołało zespół ds. oceny funkcjonowania podkomisji smoleńskiej. Na jaw wychodzi coraz więcej informacji na temat kosztów podkomisji. Prowadzący program "Tłit" Wirtualnej Polski, Patryk Michalski zapytał wiceministra obrony narodowej o to, czy złożą zawiadomienie do prokuratury na Antoniego Macierewicza. - Nie chcę uprzedzać faktów. Wydaje mi się to dość oczywiste. Ja sam wielokrotnie jako poseł opozycji składałem zawiadomienia do prokuratury w sprawie działalności Antoniego Macierewicza - powiedział Cezary Tomczyk. Poinformował również, że "dzisiaj docierają do faktów". - Zapewniam pana Antoniego, że tych faktów nie zabraknie. To nie jest tak, że te dokumenty zniknęły, że my ich nie będziemy posiadać, że nie zajrzymy, nie znajdziemy - dodał wiceszef resortu obrony narodowej.