Macierewicz obciążył kolegów. "Nie czuję się ofiarą Antoniego"

Antoni Macierewicz w 1968 r. w śledztwie obciążył swoich kolegów – tak wynika z akt IPN, do których dotarli autorzy biografii polityka PiS. – Nie czuje się ofiarą Antoniego. To ja uruchomiłem lawinę zeznań – mówi Wirtualnej Polsce Wojciech Onyszkiewicz, kolega Macierewicza z czasów opozycji.



Anna Gielewska i Marcin Dzierżanowski w książce "Antoni Macierewicz. Biografia nieautoryzowana" piszą, że w 1968 r. po aresztowaniu polityk złożył obszerne zeznania, które doprowadziły do przygotowania aktu oskarżenia dla jego bliskiego kolegi Wojciecha Onyszkiewicza. - Wstrząsające jest to że bardzo szybko zaczął opowiadać, iż wtedy zachował się w sposób heroiczny. Onyszkiewiczowi daje do zrozumienia, że to on skrzywdził Macierewicza – mówi Wirtualnej Polsce Marcin Dzierżanowski. I dodaje: - To, co mną wstrząsnęło, to fakt, że Macierewicz właściwie do dziś utrzymuje kolegę w kłamliwym przekonaniu. Dopiero z naszej książki Onyszkiewicz dowie się, ile osób obciążył Macierewicz.