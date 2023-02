Macierewicz kontra TVN. Nowy komunikat z KRRiT

Świrski we wtorek odniósł się także do doniesień o karze w wysokości 1 mln zł dla prywatnego nadawcy. - Proszę, aby nie wprowadzać do obiegu publicznego jakichkolwiek kwot, mówiących o jakiejkolwiek karze, ponieważ powtarzam, że nie wiadomo, czy w ogóle kara będzie - mówił przewodniczący KRRiT.