Macierewicz broni podkomisji. Jutro poznamy raport MON

- Jednym z kłamstw, które przywołuje od dłuższego czasu pan Tomczyk, jest zarzut, że podkomisja, którą kierowałem, doprowadziła do zniszczenia samolotu nr 102, czyli "samolotu bliźniaka" (…), który został przez podkomisję (…) badany ze względu na fakt, że za zgodą i aprobatą pana Donalda Tuska do dnia dzisiejszego nie mamy tego, co zostało zniszczone nad Smoleńskiem, nie mamy wraku samolotu ani części wraku samolotu - powiedział na konferencji prasowej.