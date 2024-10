Konsultacje ws. ulicy Kaczyńskiego? Politycy PiS protestują

- Chodzi o to, żeby po raz kolejny "pojechać prętem po kracie" i o to, żeby naruszyć ten kanon kulturalno-tożsamościowo-moralny Polaków, których najbardziej jednoczy - powiedział. Według Kurskiego jest to "oczywista prowokacja obliczona na to, żeby wpisać zjawisko zdejmowania ulic, pamiątek po Lechu Kaczyńskim w kampanię prezydencką".