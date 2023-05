Absurdalne słowa Macierewicza. Marsz Tuska to "pochód agentury"?

- Widać to po jego twarzy i zachowaniu. Gdy przyjęliśmy tę ustawę, to uciekł z Sejmu. Jednocześnie mówi, że będzie organizował wielki marsz, który jest w istocie pochodem agentury. Marsz ma reklamować podejście, które mówi, że w Polsce politykę powinna dominować rosyjsko-niemiecka agentura. Ten marsz ma Polsce zaszkodzić, i ci którzy wezmą w nim udział muszą mieć świadomość, że są używani do antypolskiej polityki - oświadczył wiceszef PiS.