Maciej od kotów potrzebuje szczęścia

- Dwa pokoje – rozmarza się Maciej - bo byśmy razem mieszkali z Tomaszem. On też jest niepełnosprawny i ma zakaz pracy. Ale ponieważ ja długo nie pożyję, to po mojej śmierci on by sobie dokooptował następną osobę niepełnosprawną. Jak on umrze, to zamieszkałaby kolejna osoba niepełnosprawna. Chcemy prawnie zabezpieczyć to mieszkanie tak, żeby nigdy nie zostało sprzedane. Mają w nim mieszkać dwie osoby niepełnosprawne, ale przynajmniej jedna musi być chodząca – żeby mogła iść do sklepu, urzędu przychodni załatwić, co trzeba.