Maciej Grzechnik kopnął operatora kamery. Teraz ma kolejne kłopoty, tym razem z "podróżowaniem"

Maciej Grzechnik w ostatnich dniach zasłynął kopnięciem operatora kamery. Teraz okazało się, że w podlegającej mu stadninie mogło dochodzić do nadużyć w kwestii wyjazdów służbowych. Sprawę nagłośniła opozycja, która domaga się kontroli NIK.

Prezes stadniny koni w Michałowie Maciej Grzechnik nie ma ostatnio dobrej passy. Jeden z dziennikarzy spytał go o fatalny wynik 49. aukcji Pride of Poland. Maciej Grzechnik chciał odpowiadać, przerywał mu, a potem potrącił i kopnął operatora kamery. "Co chcesz ode mnie? Skąd Ty jesteś?" - dopytywał nerwowo.