Starcie prezesa stadniny koni z reporterem TVN24. "Co chcesz ode mnie? Skąd Ty jesteś?"

Prezes stadniny koni w Michałowie Maciej Grzechnik nie chciał odpowiadać na pytania dziennikarza TVN24 i kilkukrotnie mu przerywał. Potrącił też i kopnął operatora kamery z tej stacji.

Maciej Grzechnik unikał odpowiedzi na pytanie reportera TVN24 i potrącił oraz kopnął operatora kamery tej stacji (East News, Fot: Wojtek Jargilo)

Reporter TVN24 chciał zapytać prezesa stadniny koni w Michałowie o wyniki 49. aukcji Pride of Poland. - Nie bądź taki szybki. Myśmy to przygotowywali przez pół roku - zaczął Maciej Grzechnik. Kiedy zobaczył, że dziennikarz jest ze stacji TVN zaczął go jeszcze bardziej ignorować. - Bardzo było mi miło. Jestem umiarkowanie zadowolony, ale ważne jest co wy powiecie - dodał.

Po czym uciekając odepchnął operatora kamery, a potem go kopnął. Dziennikarz nie dał za wygraną i ponownie starał się uzyskać komentarz od prezesa stadniny, czy sprzedaż 6 z 11 koni jest dobrym wynikiem. - Nie wiem chłopie, nie policzyłem. Nie widziałem jak to do końca było, bo nie mam w głowie komputera. Sam sobie odpowiedz. To najlepsza aukcja od długiego czasu. Jestem bardzo zadowolony - spuentował.

Nie tylko reporter TVN24 odczuł zmiany podczas 49. aukcji Pride of Poland. Inni dziennikarze trzykrotnie musieli zmieniać swoje stanowiska, co bardzo utrudniało im pracę. Dodatkowo mieli problem z otrzymaniem akredytacji, a rozpoczęcie licytacji się opóźniło. Także osoby postronne musiały się liczyć z trudnościami w oglądaniu aukcji. Bilety w stosunku do poprzednich edycji podrożały 10-krotnie i trzeba było za nie zapłacić ok. 450 zł.

W Janowie Podlaskim sprzedano sześć koni arabskich za łączną kwotę 501 tys. euro. Pięć koni nie osiągnęło na licytacji ceny minimalnej i zostały wycofane z aukcji. Po zmianach w 2017 r. Pride of Poland nie cieszy się już taką popularnością gości. Hodowcy twierdzą, że zawodzi jak zwykle promocja. - Myśleliśmy, że będzie gorzej - podsumował Jerzy Białobok, były prezes stadniny w Michałowie.

Źródło: tvn24.pl