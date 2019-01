Macedonia zmienia nazwę. Parlament przegłosował poprawkę do konstytucji

Parlament Macedonii przegłosował wszystkie cztery poprawki, które mają umożliwić zmianę nazwy kraju. To wynik porozumienia z Grecją. Od teraz kraj będzie nazywał się "Republika Macedonii Północnej".

Macedońscy posłowie przegłosowali zaproponowane przez rząd poprawki dotyczące konstytucji. To umożliwi zmianę kraju na "Republika Macedonii Północnej". Za głosowało 81 deputowanych ze 120 posłów, co wystarczyło do przekroczenia potrzebnej większości dwóch trzecich głosów o jeden. Opozycja, które była przeciwko, nie pojawiła się na sesji - informuje reuters.com.

Zmiana to efekt historycznego porozumienia z Grecją. Nazwa od teraz będzie używana w użytku międzynarodowym i krajowym. Poprzednio państwo było określane mianem Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii. Umowę musi ratyfikować również parlament w Atenach. Rozwiązanie sporu to krok w stronę wejścia w Macedonii do Unii Europejskiej i przyjęcia do NATO.